Министр обороны Южной Кореи призвал топить корабли КНДР в случае "провокаций"

Син Вон Сик также призвал отомстить "за старших боевых товарищей"

СЕУЛ, 26 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик призвал подчиненных быть готовыми уничтожить силы КНДР на море и напомнил о потоплении южнокорейского корвета "Чхонан" в 2010 году. Об этом сообщило оборонное ведомство Республики Корея.

Син Вон Сик во вторник посетил с проверкой новый фрегат "Чхонан", который 23 декабря передали Второму флоту ВМС Республики Корея. "Корабль "Чхонан" снова заступил на защиту Желтого моря спустя 13 лет. Как и кобуксон Ли Сун Сина, этот корабль находится в авангарде наших вооруженных сил. Если враг снова пойдет на провокацию, топите его без пощады, отомстите за старших боевых товарищей", - сказал министр.

Ли Сун Син - крупнейший корейский флотоводец, одержавший ряд побед над Японией в XVI веке. Кобуксон - "корабль-черепаха", который иногда называют прообразом броненосца или первым бронированным судном.

Перед этим Син Вон Сик посетил мемориал, посвященный 46 погибшим морякам корвета "Чхонан". По данным Сеула, корабль был потоплен в результате торпедной атаки со стороны КНДР в 2010 году в акватории рядом с северной разграничительной линией, которую в Республике Корея считают фактической морской границей. В КНДР отрицают причастность к инциденту и не признают эту линию в качестве границы.