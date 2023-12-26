Израиль сообщил о попытке обстрела летательного аппарата ВВС со стороны Ливана

В армии отметили, что истребитель ВВС Израиля нанес утром удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 декабря. /ТАСС/. Попытка обстрела летательного аппарата израильских ВВС совершена с территории Ливана, зафиксирован также новый обстрел приграничных районов возле горы Хар-Дов на севере еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад были зафиксированы несколько запусков из Ливана в сторону района Хар-Дова на севере Израиля. В ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по целям в Ливане. Ранее сегодня утром, во вторник, ракета "земля - воздух" была запущена из Ливана в сторону летательного аппарата Армии обороны Израиля, действовавшего в том районе. Аппарат не был поврежден ракетой и успешно завершил выполнение своей задачи", - говорится в сообщении.

Помимо этого, сообщили в армии, истребитель ВВС Израиля нанес утром удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане. Кроме того, израильский танк открыл огонь по цели, находившейся на ливанской стороне и представлявшей угрозу.