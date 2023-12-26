Израиль задержал на Западном берегу Иордана более 30 подозреваемых в терроризме

По данным армии, всего за время проведения военной операции в секторе Газа задержали уже около 2 550 разыскиваемых лиц

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 декабря. /ТАСС/. Израильские силовики провели несколько антитеррористических рейдов на Западном берегу реки Иордан, задержав в общей сложности 33 палестинца по подозрению в причастности к экстремистской деятельности. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Военнослужащие Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и пограничной полиции провели ночью операцию в лагере беженцев Нур-Шамс под командованием бригады "Менаше", уничтожив лабораторию по изготовлению взрывчатки и изъяв более 30 единиц оружия. По всей Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС) и в Иорданской долине были задержаны 33 разыскиваемых лица", - говорится в сообщении.

По данным армии, в общей сложности за время проведения военной операции в секторе Газа, начавшейся в ответ на нападение радикалов ХАМАС на израильскую территорию 7 октября, на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине задержано уже порядка 2 550 разыскиваемых лиц, 1 300 из них подозреваются в связях с палестинским радикальным движением.