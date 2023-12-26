СМИ: делегация Израиля обсудила с египетской стороной в Каире возможную сделку с ХАМАС

По информации газеты Al-Araby Al-Jadeed, делегация выясняла, отвергают ли палестинские радикалы предложение полностью или их позиция заключается в том, "чтобы внести поправки в некоторые пункты" будущего соглашения

ДУБАЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Израильская делегация посетила Каир для обсуждения с египетской стороной условий возможного соглашения с палестинским радикальным движением ХАМАС о новом перемирии в секторе Газа. Об этом сообщила газета Al-Araby Al-Jadeed.

По информации ее источников, визит состоялся на прошлой неделе и совпал с посещением египетской столицы представителями ХАМАС. В состав делегации входил чиновник, "ответственный за дело о пропавших без вести лицах и заложниках" в израильском правительстве. "Задачей делегации было внимательно изучить позицию ХАМАС относительно выдвигаемых условий перемирия, включая сделку по обмену пленными", - приводит газета слова источника.

В частности, делегация выясняла, отвергают ли палестинские радикалы предложение полностью или их позиция заключается в том, "чтобы внести поправки в некоторые пункты" будущего соглашения. По информации источников, "египетское предложение, подразумевающее два этапа переговоров, не было категорически отвергнуто ХАМАС, поскольку оно включает в себя два основных принципа, которым привержено движение, а именно отказ от переговоров во время боевых действий и всеобъемлющее прекращение огня с последующим выводом израильских войск с территорий сектора Газа".

Делегация ХАМАС, которую возглавил руководитель политбюро движения Исмаил Хания, прибыла в Египет 20 декабря для переговоров по вопросам, связанным с освобождением палестинских заключенных и израильских заложников, поставками гуманитарной помощи в сектор Газа и будущим восстановлением анклава. Кроме того, обсуждался египетский план урегулирования ситуации, на первом этапе которого подразумевается введение в секторе Газа гуманитарного перемирия сроком на две недели с возможностью продления.

Согласно предложению египетской стороны, которое изложил телеканал Ash-Sharq со ссылкой на источники, в течение гуманитарной паузы ХАМАС должно будет освободить 40 израильских заложников из числа женщин и детей, а также пожилых людей. В обмен Израиль отпустит 120 палестинских женщин и детей, содержащихся в тюрьмах еврейского государства, прекратит боевые действия, отведет танки и обеспечит дополнительные поставки в сектор Газа продовольствия и медикаментов.

Второй этап предполагает начало палестинского национального диалога при посредничестве Египта для преодоления раскола в руководстве Палестины и формирования правительства технократов. На третьем этапе планируется ввести полное и всеобъемлющее прекращение огня в секторе Газа.