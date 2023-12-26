Председатель КНР призвал пресекать попытки отделения Тайваня

Си Цзиньпин также призвал придерживаться принципа "одного Китая" и "Консенсуса 1992 года"

ПЕКИН, 26 декабря. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал решительно препятствовать любым попыткам отделения Тайваня.

"Мы должны придерживаться общей стратегии партии по решению тайваньского вопроса в новую эпоху, придерживаться принципа "одного Китая" и "Консенсуса 1992 года", комплексно углублять развитие отношений и способствовать мирному развитию между обеими сторонами Тайваньского пролива. Необходимо решительно препятствовать любым попыткам каких-либо сил отделить Тайвань от Китая", - заявил он, выступая с торжественной речью в Доме народных собраний в Пекине по случаю 130-летней годовщины со дня рождения первого председателя и основателя КНР Мао Цзэдуна. Слова Си Цзиньпина приводит Центральное телевидение Китая.

В своей речи председатель КНР также подчеркнул ключевую роль первого председателя в формировании "нового Китая", создании передовой социалистической системы, а также напомнил о его борьбе за "процветание Китая и возрождение китайской нации".

Почта Китая выпустила к дате серию марок, на которых Мао Цзэдун запечатлен в разные моменты своей жизни - на революционной базе в горах Цзинганшань, в военной форме периода борьбы с японскими агрессорами и с лопатой в руках - на строительстве водохранилища Шисаньлин под Пекином.