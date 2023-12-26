Германский генерал опасается ослабления армии из-за отправки бригады в Литву

Постепенное прибытие подразделений ВС ФРГ в Литву начнется в 2024 году, но в полном составе бригада будет размещена к 2027 году

БЕРЛИН, 26 декабря. /ТАСС/. Размещение бригады Бундесвера в Литве обернется дополнительными материально-техническими проблемами для германской армии, которая и сейчас недоукомплектована. Официальное письмо с таким посылом написал инспектор сухопутных войск ФРГ Альфонс Маис на имя генерального инспектора Вооруженных сил Карстена Бройера.

Содержание письма, с которым ознакомился журнал Der Spiegel, сводится к тому, что сейчас сухопутные войска укомплектованы на 60% - это касается "позиций от A до Z" начиная с артиллерийских снарядов и заканчивая палатками. "Создание новой бригады без дополнительных инвестиций снизит этот показатель до 55%", - пишет Маис.

"К сожалению, не могу не подчеркнуть еще раз, что материальные ресурсы армии относительно ее задач с 2025 года - на границе допустимого и, несмотря на все усилия, финансирование в будущем будет все равно недостаточным", - отмечает генерал.

Постепенное прибытие подразделений ВС ФРГ в Литву начнется в 2024 году, однако в полном составе бригада будет размещена к 2027 году. Планируется, что в ней будет 4,8 тыс. военных и 200 человек персонала.

Ранее германские СМИ неоднократно сообщали о сложностях на пути к реализации этой цели. 8 декабря, газета Die Welt писала, что Германии не хватает финансовых средств, военной техники и личного состава для реализации планов размещения бригады в Литве. В материале также приводился комментарий немецкого полковника Андре Вюстнера. "Каждый, кто учил арифметику, знает, что боевая бригада требует дополнительных военнослужащих и материалов, а эту потребность мы сейчас не можем удовлетворить", - указывал Вюстнер. Автор статьи от себя добавил, что нехватку средств не покрыть за "пару сотен миллионов евро".

1 сентября Der Spiegel писал, что представители ВС ФРГ на разных уровнях выражают сомнения, что обещания о новом контингенте в Литве удастся сдержать.

Журнал указывал, что с июня, когда было объявлено о планах, "мало чего произошло". Пока различные департаменты МО ФРГ лишь собирают список открытых вопросов, не приступив к их решению. Авторы перечислили проблемы, которые стоят на пути реализации планов. В частности, до сих пор Бундесвер участвовал в контингентах на ротационной основе, а в случае с Литвой речь идет долгосрочном присутствии. Это означало бы создание рядом с местом дислокации дополнительных 4 600 мест в школах и детских садах - для семей военнослужащих. Сложности возникли бы с организацией переезда и оплаты труда воспитателей и учителей, которых и так недостаточно в самой Германии.