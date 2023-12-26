Во Франции ассоциация прекратила работать с Пьером Ришаром из-за его защиты Депардье

Глава благотворительной ассоциации Les Papillons Лоран Бойе назвал обращение актера в поддержку Жерара Депардье непристойным

ПАРИЖ, 26 декабря. /ТАСС/. Французская благотворительная ассоциация Les Papillons, поддерживающая детей - жертв насилия, отозвала статус "амбассадора" у актера Пьера Ришара после того, как он подписал обращение в защиту актера Жерара Депардье, обвиняемого в домогательствах и преступлениях на сексуальной почве. Об этом сообщил глава ассоциации Лоран Бойе.

"Пьер Ришар был с нами на протяжении трех лет. Но поскольку мы всегда были и будем на стороне жертв и поскольку подписанное им обращение в поддержку Жерара Депардье является непристойным, Пьер Ришар больше не является одним из амбассадоров Les Papillons", - написал он в X (ранее Twitter).

В понедельник газета Le Figaro опубликовала открытое письмо, подписанное 50 французскими деятелями культуры, в котором они выступили против "линчевания" и "потока ненависти", направленного против Депардье в СМИ. В их послании констатируется, что кампания против актера ведется "вопреки принципу презумпции невиновности". Артисты также выступили с призывом не забывать о значении Депардье для французской культуры. В то же время деятели искусства подчеркнули, что "не собираются вступать с кем-либо в какие-либо споры и рассчитывают на то, что правосудие выполнит свою работу".

Нападки на актера

15 декабря министр культуры Франции Рима Абдюль-Малак в эфире телеканала France 5 заявила, что совет ордена Почетного легиона намерен оценить соответствие Депардье имеющейся у него этой высшей награде Франции. О таких планах ей сообщил в личной беседе великий канцлер ордена генерал армии Франсуа Лекуантр. Совет, в частности, планирует определить, лишить ли Депардье временно орденских прерогатив или отозвать эту награду.

Президент Франции Эмманюэль Макрон позднее заявил, что считает недопустимым лишение актера ордена Почетного легиона на основе публикаций в СМИ и выступает за сохранение презумпции невиновности.

Ранее в окружении актера сообщили ТАСС, что Депардье, имеющий российское гражданство, глубоко переживает из-за очередного витка кампании, связанной с обвинениями в сексуальных домогательствах. Было отмечено, что эта медийная кампания была развернута в отсутствие каких-либо судебных решений по вменяемым ему действиям.

Новые заявления от французских актрис начались после выхода в эфир телеканала France 2 интервью актрисы Элен Даррас, которая пожаловалась на домогательства со стороны актера, якобы имевшие место в 2007 году. В этом контексте СМИ также вспомнили об иске со стороны другой актрисы - Шарлот Арну, которая с 2018 года обвиняет Депардье в сексуальном насилии. Разбирательство этой жалобы длится уже пять лет. Суд первой инстанции отклонил иск актрисы, не найдя подтверждения озвученным обвинениям, и сейчас рассматривается ее апелляция.

Дополнительным поводом для обсуждений ситуации с обвинениями в адрес актера стала смерть актрисы Эмманюэль Дебевер, которая в 2019 году обвинила Депардье в приставании к ней на съемках фильма "Дантон" в 1982 году, однако тогда прокуратура не смогла собрать доказательства для предъявления обвинений. 60-летняя француженка ушла из дома в конце ноября и совершила попытку самоубийства. Спасателям удалось вытащить ее из Сены, после чего актрису доставили в больницу, где Дебевер умерла 7 декабря. Как отмечают в СМИ, в тот же день на телеканале France 2 вышла передача, в которой выступали со своими версиями событий женщины, обвинявшие Депардье в домогательствах. Прокуратура начала расследование обстоятельств смерти Дебевер и мотивов, толкнувших ее на самоубийство.