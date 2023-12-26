Польский генерал: Украина не сумела провести контрнаступление и искала побед в пропаганде

Роман Полько считает, что "никакого контрнаступления не было"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) сделало ставку на пропаганду, а не на успешное ведение боевых действий. Об этом заявил в интервью порталу WPolityce.pl генерал Роман Полько, бывший командующий подразделением польского спецназа.

"Вместо того чтобы добиваться успехов на фронте, они искали пропагандистской победы", - сказал он.

По мнению генерала, "никакого контрнаступления [вообще] не было, поскольку украинцы не решились на одновременные действия какого-либо оперативного соединения, нескольких бригад, дивизии, на каком-либо [одном] направлении". "Рассчитывая на легкий успех, они распылили свои силы по разным направлениям, - пояснил Роман Полько. - Такие действия проводились небольшими подразделениями, распыленными на разных участках. Это не могло принести никакого успеха".

Другой причиной неудач ВСУ на фронте генерал назвал "мозаику вооружения и командования". "Если украинцы обучаются на Западе, то их обучают немцы, французы, американцы, а каждый из них делает это по-своему. Вооружения поставляются в единичных экземплярах, а это определенно затрудняет достижение эффекта синергии", - считает польский военачальник.

Украинская армия с 4 июня предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло результатов. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе так называемого контрнаступления потеряли 159 тыс. человек убитыми и ранеными. Всего с начала специальной военной операции Киев потерял более 383 тыс. человек.