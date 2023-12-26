Ракета из Ливана попала в церковь на севере Израиля

По данным пресс-службы израильской армии, пострадал мирный житель

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 декабря. /ТАСС/. Мирный житель получил ранения в результате попадания выпущенной из Ливана противотанковой ракеты в здание церкви в Икрите на севере Израиля. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

"Некоторое время назад из Ливана по греческой православной церкви в Икрите (населенный пункт близ границы с Ливаном - прим. ТАСС) на севере Израиля была выпущена противотанковая ракета, в результате чего был ранен мирный житель", - говорится в сообщении.

"Хезболлах" продолжает нарушать резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН, открывая огонь по северу Израиля, в том числе по гражданским районам и религиозным объектам", - добавили в пресс-службе.