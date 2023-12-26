СМИ: база США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу

По информации Al Mayadeen, на американском военном объекте раздалось несколько взрывов

БЕЙРУТ, 26 декабря. /ТАСС/. Военная база США в Эш-Шаддади на юге сирийской провинции Хасеке подверглась ракетному удару. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, на американском военном объекте раздалось несколько взрывов. Информации о потерях и нанесенном ущербе не приводится.

16 декабря три военных базы США на территории Сирии подверглись ракетным обстрелам. Ответственность за две атаки взяло на себя шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака".

30 ноября шиитские формирования в заявлении, распространенном в телеграм-канале, предупредили США, что "увеличат количество вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку американский противник продолжает оказывать военную помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане".