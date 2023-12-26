Сыну президента Сомали грозит до шести лет лишения свободы за смертельное ДТП в Стамбуле

Прокуратура возбудила уголовное дело

СТАМБУЛ, 26 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело в отношении сына президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда по обвинению в смертельном наезде на мотокурьера. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Дело возбуждено по статье 85 УК Турции "Умышленное убийство", - говорится в сообщении. Указанная статья предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч сообщил ранее во вторник, что сын президента Сомали в ближайшее время даст показания в суде. По словам министра, получен новый отчет судмедэкспертов, в соответствии с которым основная вина за ДТП лежит на водителе, а сопутствующая - на курьере.

Инцидент произошел 30 ноября, когда машина, за рулем которой был сын лидера Сомали, наехала на мотокурьера в Стамбуле. 6 декабря он умер в больнице от полученных травм. Водитель был отпущен после составления протокола и 2 декабря покинул Турцию. Однако правозащитники обнаружили несоответствия первого протокола о ДТП, в котором вся вина возложена на курьера, с последующими отчетами. В связи с этим власти запросили дополнительные проверки и отчеты о произошедшем.

Ранее президент Сомали в интервью агентству Associated Press назвал произошедшее несчастным случаем. Он уточнил, что к моменту вылета из страны в отношении его сына не был выдан ордер на арест, а его временное отсутствие в Турции вызвано деловой необходимостью. Президент Сомали посоветовал своему сыну вернуться в Турцию и предстать перед судом.