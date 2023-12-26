Глава МИД Казахстана и посол РФ обсудили перспективы развития сотрудничества

Собеседники отметили поступательное развитие двусторонних отношений, укреплению которых способствует доверительный политический диалог и активное взаимодействие на высшем и высоком уровнях

АСТАНА, 26 декабря. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе встречи с послом России в республике Алексеем Бородавкиным обсудил перспективы развития взаимодействия двух стран. Об этом сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-российского сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях. Состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам региональной и международной повестки", - говорится в сообщении.

Собеседники отметили поступательное развитие двусторонних отношений, укреплению которых способствует доверительный политический диалог и активное взаимодействие на высшем и высоком уровнях. "Подведены итоги совместной работы в 2023 году по реализации договоренностей, достигнутых в рамках взаимных визитов президентов Казахстана и России", - пояснили в пресс-службе.