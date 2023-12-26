Спикер парламента Армении заявил, что Баку делает шаги к миру в регионе

Ален Симонян отметил, что основные принципы предстоящего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном уже согласованы

ЕРЕВАН, 26 декабря. /ТАСС/. Азербайджан делает шаги, которые способствуют установлению мира на Южном Кавказе, заключение соглашения между Ереваном и Баку возможно. Об этом на брифинге заявил спикер армянского парламента Ален Симонян.

"Мир еще никогда не был так близок. Мы продвигаем мирный процесс. С азербайджанской стороны тоже есть аналогичный подход. Они делают шаги в этом направлении", - отметил он и добавил, что основные принципы предстоящего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном уже согласованы. "Остаются некоторые вопросы, но я думаю, что мы это сможем решить путем переговоров", - добавил Симонян.