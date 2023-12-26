В ДР Конго власти запретили демонстрации оппозиции против хода президентских выборов

Заместитель премьер-министра, министр внутренних дел, безопасности, по вопросам традиционного права и децентрализации ДРК Петер Казади назвал желание оппозиции провести демонстрации протеста "отчаянным поступком людей, которые чувствуют себя проигравшими"

ПРЕТОРИЯ, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Демократической Республики Конго (ДРК) запретили проведение 27 декабря в столице страны Киншасе и других городах демонстраций оппозиции с протестом против хода и результатов состоявшихся 20 декабря президентских выборов.

"Никаких демонстраций 27 декабря не будет, - заявил в ходе транслировавшейся в Сети пресс-конференции заместитель премьер-министра, министр внутренних дел, безопасности, по вопросам традиционного права и децентрализации ДРК Петер Казади. - Приняты все меры к тому, чтобы обеспечить законность и порядок. В стране в этот день ничего не произойдет".

Казади назвал желание оппозиции провести демонстрации протеста "отчаянным поступком людей, которые чувствуют себя проигравшими, хотя избирком еще и не опубликовал итоговые результаты президентских выборов". "Призывающие к акциям протеста лица хотят сделать нашу страну неуправляемой. Но мы этого не допустим", - подчеркнул он.

Пять кандидатов, участвовавших в президентских выборах, выступили на минувшей неделе с призывом провести 27 декабря в Киншасе демонстрацию протеста против того, что они называют "фальсификацией голосования". На днях к ним присоединился еще один кандидат - Моиз Катумби, который потребовал аннулировать результаты выборов и провести новые. Поступают сообщения, что акции протеста готовятся на юго-востоке страны.

Сейчас на выборах с большим отрывом лидирует действующий президент ДРК Феликс Чисекеди с 78,8% голосов. На второй позиции - Катумби с 17,3%, на третьей - инициатор демонстрации в Киншасе Мартен Файюлу с 1,6%. Остальные кандидаты пока набрали менее 1% голосов. Обработка бюллетеней продолжается, избирком объявил, что предварительные результаты президентских выборов будут опубликованы не позднее 31 декабря.

За пост президента боролись 19 кандидатов, включая Чисекеди, который добивается переизбрания на второй срок. Президентские выборы проводятся в ДРК в один тур. Победителем становится кандидат, который набирает простое большинство голосов.