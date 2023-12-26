В "Хезболлах" заявили о нанесении ударов по шести военным позициям на севере Израиля

Согласно заявлению группировки, в рядах противника есть убитые и раненые

БЕЙРУТ, 26 декабря. /ТАСС/. Вооруженные формирования ливанской шиитской партии "Хезболлах" подвергли обстрелу позиции израильской армии в шести пограничных районах. Об этом говорится в заявлении военно-информационной службы организации, размещенном в Telegram-канале.

В нем утверждается, что в рядах противника есть убитые и раненые.

Удары из реактивных установок залпового огня были нанесены по укрепленным районам в Довеве, Рагебе, Рамии и Шомере. Ракеты большого калибра Burkan были использованы при ударах по Бираниту, где находится штаб 91-й израильской бригады. Обстрелу также подверглась казарма в Зыбдине.

В ответ израильская артиллерия обстреляла окрестности населенных пунктов Блида, Бустра, Джебель-Блат, Мейс-эль-Джебель, Мхейбиб, Эль-Маджидия и Эль-Хиям. Как говорится в сообщении, израильский беспилотник нанес удар по одному из автомобилей в поселке Тулин, в результате получили ранения два мирных жителя.