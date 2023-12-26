СМИ: турецкая разведка уничтожила порядка 50 объектов РПК на севере Сирии

По данным телекомпании TRT Haber, точечными ударами уничтожены склады, где хранились оружие, взрывчатка, продукты питания боевиков

СТАМБУЛ, 26 декабря. /ТАСС/. Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) уничтожила около 50 объектов Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена и признана террористической в Турции) в трех районах на севере Сирии. Об этом сообщила телекомпания TRT Haber со ссылкой на источники в спецслужбах.

Точечными ударами уничтожены склады, где хранились оружие, взрывчатка, продукты питания боевиков. На объектах, предположительно, находились представители руководства "Сил народной самообороны" (СНС), которые Турция считает сирийским ответвлением РПК.

Воздушная операция МИТ была проведена вслед за ударами турецких ВВС на севере Ирака и Сирии в конце минувшей недели и в понедельник. Они были нанесены после нападения боевиков РПК на турецких военных на севере Ирака, тогда погибли 12 военнослужащих. К настоящему времени, по данным военных источников, ликвидировано около 60 курдских боевиков.

РПК признана Анкарой террористической организацией. Власти Турции называют ее основной угрозой национальной безопасности. Армия республики периодически проводит на севере Ирака и Сирии операции против курдских боевиков и держит в регионе крупную группировку войск.