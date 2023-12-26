Посол РФ в Узбекистане заявил, что страна настроена на поддержку проектов по разоружению

Олег Мальгинов также отметил традиционно высокий уровень взаимодействия двух стран на международных площадках, в частности, в ООН

ТАШКЕНТ, 26 декабря. /ТАСС/. Узбекистан настроен на поддержку российских проектов в области разоружения и инициатив по международной информбезопасности. Об этом заявил посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.

"Узбекская сторона в целом позитивно настроена на поддержку наших проектов в области разоружения и инициатив по международной информационной безопасности", - сказал посол на итоговой в 2023 году пресс-конференции.

Он также отметил традиционно высокий уровень взаимодействия двух стран на международных площадках, в частности, в ООН. "В его основе лежит совпадение или близость подходов ко многим вопросам международной повестки дня. Наши страны вместе выступают против попыток героизации пособников нацизма, против размещения оружия в космосе, за выработку правил ответственного поведения в киберпространстве", - подчеркнул он.

"Обращаем внимание на продолжающиеся в текущем году попытки подменить сложившуюся систему межгосударственных отношений такими конструкциями, как "миропорядок, основанный на правилах", разрабатываемыми в корыстных интересах узкого круга западных стран и навязываемыми всем остальным государствам - членам ООН. Отрадно, что узбекские партнеры солидарно с нами выступают за соблюдение основополагающих принципов международного права, включая Устав ООН", - добавил Мальгинов.