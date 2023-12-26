Армия Израиля сообщила, что зафиксировала запуск снаряда из района близ мечети в Ливане

В армейской пресс-службе добавили, что "это является еще одним доказательством циничной эксплуатации "Хезболлах" ливанского гражданского населения и святых мест для террористической деятельности"

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля зафиксировала запуск снаряда по израильской территории из района, прилегающего к мечети в населенном пункте Ярун на юге Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад был зафиксирован запуск [снаряда] из окрестностей мечети в городе Ярун на юге Ливана в сторону Израиля", - говорится в сообщении.

В армейской пресс-службе добавили, что "это является еще одним доказательством циничной эксплуатации [движением] "Хезболлах" ливанского гражданского населения и святых мест для террористической деятельности".