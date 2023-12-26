В Бельгии выколовший глаза оппоненту оппозиционер из Джибути получил 15 лет тюрьмы

По данным агентства AFP, Идрисса Авале признали виновным в "пытках", "приведших к потере органа"

НАЙРОБИ, 26 декабря. /ТАСС/. Лидер оппозиции Джибути Идрисс Авале, живущий в изгнании в Брюсселе, приговорен бельгийским судом к 15 годам тюремного заключения за то, что в 2016 году выколол глаза другому джибутийскому политику Ливану Мустафе Хасану. Об этом сообщает агентство AFP.

Авале был признан виновным в середине декабря Апелляционным судом Брюсселя в "пытках", "приведших к потере органа". Нападение произошло в Брюсселе. Об инциденте в полицию сообщил таксист, обнаруживший истекающего кровью на обочине Хасана. Доставленный в больницу мужчина выжил, но потерял зрение. Он заявил полиции, что стал жертвой политического нападения.

Несколько часов спустя Авале, гражданин Джибути и Нидерландов, родившийся в Сомали, явился в другую больницу с шатающимися зубами и порезами на лице. Впоследствии его арестовали.

По данным Апелляционного суда, оба мужчины представляли оппозицию в Джибути, но поссорились из-за конфликтов между соперничающими фракциями.