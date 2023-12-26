В МИД Индии заявили, что страну с РФ связывают исключительные отношения

Глава ведомства Субраманьям Джайшанкар считает, что в индийско-российских отношениях исключительно то, что они были стабильны и устойчивы на протяжении последних 70-80 лет, когда был период больших изменений во всем мире

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 декабря. /ТАСС/. Россию и Индию связывают исключительные отношения. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, общаясь с представителями индийской диаспоры по итогам встречи в Москве с вице-премьером, главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

"Когда мы говорим об отношениях России и Индии, эти отношения во многом исключительные", - сказал он в выступлении, размещенном на странице министра в Х (ранее Twitter). "Исключительные не только с точки зрения двух стран, но и для всей мировой политики", - добавил он.

По его словам, если посмотреть на последние 60-70-80 лет отношений ключевых стран, то у них были свои взлеты и падения, сложности и стрессы, хорошие моменты и достижения. По мнению Джайшанкара, в индийско-российских отношениях исключительно то, что они были стабильны и устойчивы на протяжении последних 70-80 лет, когда был период больших изменений во всем мире.