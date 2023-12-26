Армия Израиля заявила о нанесении ответных ударов по объектам "Хезболлах" в Ливане

Речь идет также о местах и зданиях в Ливане, откуда ранее производились обстрелы израильской территории, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным объектам ливанской шиитской организации "Хезболлах", а также местам и зданиям в Ливане, откуда ранее производились обстрелы израильской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад истребители ВВС Израиля атаковали военные объекты террористической организации "Хезболлах" на территории Ливана. Кроме того, ЦАХАЛ идентифицировал здание, в котором ранее сегодня скрылся террорист, запустивший противотанковую ракету по церкви [в Икрите на севере Израиля]. ЦАХАЛ атаковал это здание [на ливанской территории]", - говорится в сообщении.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что мирный житель получил ранения в результате попадания выпущенной из Ливана противотанковой ракеты в здание церкви в Икрите. "Несколько солдат ЦАХАЛ, прибывшие эвакуировать мирного жителя, ранее получившего ранения в этом месте, были ранены в результате обстрела и эвакуированы для лечения в госпитале", - добавили военные. Один военнослужащий получил тяжелые ранения, еще восемь - от легкой до средней степени тяжести.

"Кроме того, за последние несколько часов было произведено несколько запусков [снарядов и ракет] в направлении района Йифтах и горы Дов [на севере Израиля]. ЦАХАЛ атаковал танковым и артиллерийским огнем места, откуда производились обстрелы", - продолжили в армейской пресс-службе.