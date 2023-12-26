В Швеции приветствовали одобрение заявки в НАТО комитетом парламента Турции

Следующим шагом будет голосование по этому вопросу в парламенте, заявил глава МИД страны Тобиас Билльстрём

СТОКГОЛЬМ, 26 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём приветствовал решение комиссии по международным делам парламента Турции, которая одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО.

"Мы приветствуем, что комитет по иностранным делам Турции одобрил заявку Швеции в НАТО. Следующим шагом будет голосование по этому вопросу в парламенте. Мы с нетерпением ждем возможности стать членом НАТО", - написал он в социальной сети Х.

Комиссия по международным делам парламента Турции на заседании во вторник одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО. Теперь документ будет вынесен на голосование Генассамблеи парламента в полном составе. Дата голосования по нему пока неизвестна, однако, согласно регламенту, рассмотрение возможно по истечении 48 часов со дня одобрения документа комиссией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее говорил, что увязывает вопрос одобрения заявки Швеции с принятием Конгрессом США решения о продаже Анкаре истребителей F-16. Турецкий лидер сообщил на прошлой неделе журналистам, что президент США Джо Байден заверил его в телефонном разговоре 14 декабря, что позитивно относится к продаже F-16.

Протоколы о вступлении Швеции в альянс на данный момент не ратифицировали только Венгрия и Турция. Для одобрения заявки королевства в НАТО Турция требует, чтобы власти этой страны на практике исполняли обновленный закон о противодействии терроризму, в частности, в вопросе противодействия Рабочей партии Курдистана, которая объявлена в Анкаре террористической организацией.