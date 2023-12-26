В ООН выразили озабоченность последствиями бомбардировок в центральной части сектора Газа

Призывы к эвакуации не освобождают Израиль от обязанностей по соблюдению гуманитарного права, заявил официальный представитель УВКПЧ Сейф Маганго

ЖЕНЕВА, 26 декабря. /ТАСС/. Приказы населению сектора Газа эвакуироваться не освобождают Вооруженные силы Израиля от обязанностей по соблюдению международного гуманитарного права. Об этом заявил в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Сейф Маганго, выразивший серьезную озабоченность последствиями бомбардировок в центральной части палестинского анклава.

"Мы серьезно обеспокоены продолжающимися бомбардировками со стороны израильских сил центральной части сектора Газа, унесшими жизни более 100 палестинцев с 24 декабря", - сказал Маганго. Особую тревогу, отметил он, вызывает тот факт, что последняя по времени интенсивная бомбардировка произошла после того, как израильские силы приказали жителям юга Вади-Газы переселиться в центральную часть Газы и район Таль-аль-Султан в Рафахе. "Предупреждения и приказы об эвакуации не освобождают их [израильские силы] от всего спектра обязательств по международному гуманитарному праву", - подчеркнул официальный представитель.

По имеющимся в УВКПЧ сведениям, 24 и 25 декабря ВВС Израиля нанесли более 50 ударов по центральной части сектора Газа, в том числе по трем лагерям беженцев: Эль-Бурейдж, Нусейрат и Магази. В результате двух ударов по семи жилым домам в лагере Магази погибли около 86 палестинцев и многие получили ранения. Предполагается, что под завалами все еще находятся люди. По данным организации "Врачи без границ", общее число погибших в результате ударов в лагерях Магази и Эль-Бурейдж "с тех пор возросло как минимум до 131 на фоне усугубляющейся и без того катастрофической гуманитарной ситуации", сказал Маганго.

Официальный представитель УВКПЧ напомнил, что "все атаки должны строго соответствовать принципам международного гуманитарного права, включая избирательность, соразмерность и осторожность при нападении". "Израильские силы должны принимать все возможные меры для защиты гражданского населения", - резюмировал Маганго.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.