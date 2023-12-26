Нетаньяху заявил, что Израиль расширяет боевые действия на юге сектора Газа

Премьер-министр страны отметил, что боевые действия ведутся с применением самых передовых технологий

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 декабря. /ТАСС/. Израиль продолжает войну и расширяет боевые действия на юге сектора Газа. С таким заявлением выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Мы продолжаем войну, расширяя боевые действия на юге сектора Газа и в других местах. Мы говорим террористам ХАМАС: мы вас видим и доберемся до вас", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

"Наши бойцы сражаются [в секторе Газа] на поверхности, иногда под землей, и у нас есть глаза в небе", - продолжил глава кабмина. "Мы сражаемся до конца, в том числе с применением самых передовых технологий", - добавил Нетаньяху.