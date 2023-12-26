В ходе неформального саммита СНГ Пашинян и Алиев обсудили мирную повестку

Стороны обсудили вопросы, связанные с армяно-азербайджанской мирной повесткой дня, сообщила пресс-секретарь главы кабмина Армении Назели Багдасарян

ЕРЕВАН, 26 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели неофициальную встречу в ходе неформального саммита глав государств СНГ. Об этом агентству Арменпресс сообщила пресс-секретарь главы кабмина Армении Назели Багдасарян.

"В ходе неформального саммита СНГ состоялась неофициальная встреча между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана. Обсуждены вопросы, связанные с армяно-азербайджанской мирной повесткой дня. Обсуждения прошли в двустороннем формате", - сказала Багдасарян.