Подписи в поддержку Алиева на выборах президента передали в ЦИК Азербайджана

Партия "Ени Азербайджан" 26 декабря передала в подписи 50 тыс. избирателей

БАКУ, 26 декабря. /ТАСС/. Правящая партия "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") представила в ЦИК 50 тыс. подписей в поддержку кандидатуры действующего главы государства Ильхама Алиева на предстоящих 7 февраля внеочередных президентских выборах в стране. Об этом сообщили в центральном аппарате партии.

"Партия "Ени Азербайджан" 26 декабря передала в Центризбирком подписные листы с собранными подписями 50 тыс. избирателей в защиту выдвинутой ею кандидатуры Ильхама Гейдар оглы Алиева и другие необходимые в соответствии с требованиями Избирательного кодекса документы", - говорится в сообщении.

Согласно избирательному законодательству, в защиту кандидата в президенты должно быть собрано не менее 40 тыс. подписей. По закону, приняв подписные листы и другие документы кандидата, ЦИК должен рассмотреть их и вынести решение о регистрации в течение семи дней.

Ильхам Алиев идет на выборы уже в пятый раз. Он победил на президентских выборах в 2003, 2008, 2013 и 2018 годах, набрав соответственно 76,84%, 88,73%, 84,54% и 86,22% голосов избирателей.

Кроме Алиева, на участие в президентских выборах претендуют еще 14 человек, в том числе депутаты Милли меджлиса (парламент) Захид Орудж, Фазиль Мустафа (лидер Партии великого созидания), Гудрат Гасангулиев (партия "Единый народный фронт Азербайджана") и Рази Нуруллаев (партия "Национальный фронт"), бывший председатель Либерально-демократической партии Фуад Алиев, председатель партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, а также самовыдвиженцы Сарван Керимов, Матлаб Муталлимли, Абуталыб Самедов, Фикрет Юсифов, Юсиф Багирзаде, Арзуман Абдулкеримов, Юнус Огуз и Гуламгусейн Алибейли.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 декабря подписал распоряжение о проведении в республике внеочередных президентских выборов 7 февраля 2024 года. Следующие выборы должны были состояться в октябре 2025 года. О причинах переноса не сообщается. Президент Азербайджана избирается на семь лет, ограничений на количество сроков не предусмотрено. Последние выборы главы государства состоялись в апреле 2018 года.