Депутат Рады считает, что новый закон о мобилизации загонит украинцев в угол

По словам Евгения Шевченко, документ содержит античеловеческие нормы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Законопроект о новых правилах мобилизации содержит античеловеческие нормы и направлен на то, чтобы загнать украинцев в угол. Об этом заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

"Этот законопроект - это месть, в нем прям прослеживается красной нитью месть тем, кто не хочет воевать. И эта месть направлена на нарушение основоположных прав и свобод <...>. По мне, это закон про то, чтобы загнать наших мужиков, как собак, в угол. Но эти же собаки станут волками. И тогда мы можем получить обратный эффект", - сказал Шевченко в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву.

По его словам, ограничения для уклонистов, содержащиеся в законопроекте, "лишают даже права на жизнь". "Когда тебе блокируют банковские счета, ты не можешь получать зарплату, где-то работать, [совершать] операции с недвижимостью - ты даже продать то, что имеешь, не сможешь, у тебя ничего не будет вообще, то есть тебя лишают всего-всего, что необходимо тебе для того, чтобы просто выжить. Более античеловечных норм по санкциям к своим гражданам я еще в жизни не видел", - добавил депутат.

25 декабря правительство внесло в Раду законопроект о новых правилах мобилизации, который еще на этапе разработки вызвал множество дискуссий в украинском обществе. Среди основных нововведений ограничение прав за неявку в военкомат вплоть до блокирования счетов, снижение с 27 до 25 лет возраста подлежащих мобилизации, возможность рассылать повестки в электронном виде. Украинские власти намерены также мобилизовать инвалидов III группы, отсутствие глаза, кисти руки, легкого или почки больше не будет основанием для отсрочки. Кроме того, местные власти и работодатели должны будут обеспечивать прибытие граждан в военкоматы. А тем украинцам, которые не прибудут в военкоматы по повестке, временно запретят выезжать за границу, осуществлять операции с движимым и недвижимым имуществом, ограничат право на управление собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения, а также использование и распоряжение деньгами и другими ценностями, откажут в заключении кредитных договоров и займов и приостановят предоставление им льгот и госуслуг. Также предлагается отменить срочную службу и ввести всеобщую военную подготовку. Второй законопроект, внесенный кабмином, предлагает ужесточить уголовную и административную ответственность за нарушение правил воинского учета и мобилизации.