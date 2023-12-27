Президент Кубы назвал Израиль "террористическим государством" из-за его действий в Газе

Мигель Диас-Канель охарактеризовал действия израильских сил как "унижение всего человечества"

ГАВАНА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил во вторник, что действия Израиля в секторе Газа являются "унижением для всего человечества", квалифицировав действия ближневосточной страны как террористические.

"Геноцид, совершенный террористическим государством Израиль в секторе Газа, является унижением всего человечества. Как долго будет существовать безнаказанность, как долго будет существовать безнаказанность за убийства? Куба, которая никогда не останется в числе равнодушных, снова и снова поднимает свой голос в защиту Палестины", - написал глава государства в соцсети X (ранее Twitter).

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. В результате продолжающейся действий Израиля с 7 октября в Газе погибли уже около 21 тыс. человек, порядка 54 тыс. получили ранения.