Парламент Абхазии ратифицировал соглашение о передаче РФ госдачи "Пицунда"

Спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба подчеркнул, что депутаты "все соизмерили" с Конституцией Абхазии

СУХУМ, 27 декабря. /ТАСС/. Парламент Абхазии ратифицировал на внеочередном заседании сессии "Соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования, подписанное в Москве 19 января 2022 года". Об этом сообщил спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба, выйдя к собравшимся у стен парламента представителям оппозиции и общественных организаций.

Собравшиеся выступали против ратификации соглашения без внесения в него поправок. Возмущение общественности вызывали координаты, указанные в соглашении и возможность передачи объекта третьим лицам в случае расторжения соглашения.

"Была соответствующая встреча представителей оппозиции и власти, на которой пришли к консенсусному решению о внесении изменений в законы о международных договорах, гражданский кодекс и специальный конституционный закон, который касается именно передачи госдачи, где указано, что в случае передачи третьим лицам соглашение расторгается и собственность возвращается Республике Абхазия. Такое консенсусное решение было обсуждено представителями оппозиции, представителями власти и впоследствии это решение принесли в парламент, и мы начали обсуждение с депутатами. Депутаты парламента не хотели голосовать за соглашение только с изменением координат и впоследствии пришли к консенсусу, что будут голосовать за соглашение, где будут внесены и координаты, и норма о невозможности передачи третьим лицам. Мы приняли три соответствующих закона и на внеочередной сессии с участием 28 депутатов из 35 ратифицировали соглашение по госдаче "Пицунда" 26 голосами "за" в первом, втором и третьем окончательном чтении", - сказал Ашуба.

Спикер отметил, что в парламенте приняли несколько делегаций, обсуждались разные опции принятия этого соглашения, чтобы обезопасить республику. Первая опция, связанная с координатами, ранее была принята российской стороной.

Ашуба подчеркнул, что депутаты "все соизмерили" с Конституцией Абхазии.