Германия в 2023 году одобрила поставки вооружений на рекордные €11,7 млрд

По данным DPA, около трети этой суммы пришлось на Украину

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. ФРГ в 2023 году одобрила поставки вооружений на рекордные €11,7 млрд. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на документ.

Предыдущий рекорд был побит в 2021 году, тогда ФРГ одобрила поставки на сумму €9,35 млрд, говорится в сообщении Министерства экономики Германии, направленном депутату Бундестага Севиме Дагделен от "Альянса Сары Вагенкнехт", который попал в распоряжение DPA. Таким образом нынешний рекорд почти на 25% превышает предыдущий, по сравнению с прошлым годом рост составил 40%.

В сообщении указано, что €6,15 млрд из обозначенной суммы составляют поставки оружия и €5,67 млрд - поставки прочей продукции оборонного назначения. Почти 90% пришлось на страны ЕС, НАТО, Украину, Японию, Австралию, Южную Корею и другие государства, в которых "контроль за экспортом вооружений осуществляется так же, как и в странах альянса". При этом более трети всех поставок, €4,15 млрд, одобренных в период с 1 января по 12 декабря 2023 года, предназначено для Киева. На остальные страны, включая Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, выпало примерно €1,76 млрд.

Как отмечает агентство, Дагделен раскритиковала высокие показатели оборонных поставок, указав, что вместо этого правительственная коалиция могла бы "наконец-то начать инвестировать в необходимую инфраструктуру и образование в Германии".

В бюджете ФРГ на следующий год заложено €8 млрд на поставки оружия Киеву. Общий же объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - с февраля 2022 года превысил €25 млрд.