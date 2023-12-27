Южная Корея подписала контракт на поставку 20 истребителей F-35A

По информации Yonhap, США начнет поставлять самолеты в страну в 2027 году

СЕУЛ, 27 декабря. /ТАСС/. Управление программ оборонных закупок (DAPA) Республики Корея подписало в декабре контракт с США на поставку 20 малозаметных истребителей F-35A в рамках укрепления обороноспособности перед лицом угроз со стороны КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Управление подписало извещение о принятии оферты 8 декабря. В сентябре Госдепартамент США одобрил возможную продажу Южной Корее истребителей-бомбардировщиков F-35 и сопутствующего оборудования на сумму $5,06 млрд. Самолеты начнут поставляться в страну в 2027 году. Указывается, что они будут обладать повышенными тактико-техническими характеристиками.

В период с 2019 по 2022 год Республика Корея приобрела 40 истребителей F-35A. В декабре один из них был списан после столкновения с птицами. Южнокорейские власти пришли к выводу, что полный ремонт обойдется дороже, чем приобретение нового истребителя.

F-35A благодаря технологиям малозаметности является одним из элементов южнокорейской системы "трех осей", в которую входят концепция по нанесению превентивного удара по местам дислокации ракетных сил, планы по уничтожению военно-политического руководства противника и противоракетная оборона.

Как указывает агентство, на данный момент южнокорейский воздушный флот состоит из примерно 410 истребителей, включая F-35A, KF-16 и F-15K. В свою очередь КНДР располагает 810 истребителями, но большинство из них, по мнению экспертов, устарели и мало эксплуатируются из-за плохого обслуживания и нехватки запчастей.