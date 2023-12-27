Глава МИД Замбии подал в отставку из-за обвинений в коррупции

Речь идет о возможной коррупционной сделке Стенли Какубо с китайской горнодобывающей компанией, пишет Lusaka Times

НАЙРОБИ, 27 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Замбии Стенли Какубо подал в отставку в связи с обвинениями в коррупции. Об этом сообщил портал Lusaka Times.

По его данным, глава МИД подал президенту Замбии Хакаинде Хичилеме прошение об отставке после обвинений в коррупционной сделке с китайской горнодобывающей компанией, которые распространились в социальных сетях. Глава государства принял отставку Какубо, сообщила администрация президента Замбии.

В замбийском сегменте социальной сети X распространилось видео, на котором двое мужчин, один из них предположительно Какубо, пересчитывают купюры. Также в местных соцсетях опубликована фотография расписки о получении компанией Stan African Logistics, директором которой является Какубо, $100 тыс. от китайской фирмы Lianan Mining в рамках сделки по продаже шахты на северо-западе Замбии. Как отмечает Lusaka Times, Какубо пообещал позднее дать разъяснения причин его ухода в отставку.