Командующий ВСУ вновь заявил о сложной ситуации на восточном фронте

По словам Александра Сырского, в связи с интенсивными действиями ВС РФ украинская армия испытывает трудности на артемовском, краснолиманском, купянском и северском направлениях

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в сложной ситуации на четырех направлениях в зоне конфликта. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Ситуация на востоке остается сложной", - написал он в своем Telegram-канале.

Командующий уточнил, что в связи с интенсивными действиями ВС РФ украинская армия испытывает трудности на артемовском, краснолиманском, купянском и северском направлениях.

В начале прошлой недели Сырский также заявлял о сложной для ВСУ обстановке на востоке. 25 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о полном освобождении Марьинки в ДНР. На следующий день главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал отступление украинской армии из города.