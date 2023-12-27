В Испании продлили большую часть мер для смягчения последствий украинского конфликта

Это касается, в частности, налога на сверхприбыль финансового и энергетического секторов, заявил премьер Педро Санчес

МАДРИД, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство Испании приняло решение продлить значительную часть экономических мер, принятых для смягчения последствий украинского конфликта. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр королевства Педро Санчес.

"Правительство решило продлить основные меры, принятые в 2022 и 2023 годах для смягчения последствий [конфликта]", - отметил он. По словам Санчеса, кабмин продлит снижение НДС на продукты питания. При этом в течение шести месяцев будет постепенно отменено снижение налогов на электроэнергию и газ.

Он добавил, что "на год будут продлены налоги на сверхприбыль как финансового, так и энергетического секторов, то есть крупных энергетических компаний, а также крупных банков". Как отметил Санчес, меры также предусматривают бесплатный проезд на железнодорожном общественном транспорте для определенных групп населения.

"Год назад консенсус основных международных и национальных организаций предсказывал, что рост ВВП Испании составит 1,2% в 2023 году, - добавил он. - Сегодня мы знаем, что экономика Испании вырастет в два раза больше, то есть примерно на 2,5%. В четыре раза больше, чем в среднем по еврозоне".