На Украине заявили, что могут задержать зарплаты 1,4 млн учителей

Это может произойти, если страна не получит помощь Запада, отметила первый заместитель премьер-министра - глава Минэкономики Украины Юлия Свириденко

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Украинские власти могут задержать выплату зарплат 1,4 млн учителей и около 500 тыс. госслужащих, если западные страны не выделят новую помощь. Об этом сообщила первый заместитель премьер-министра - министр экономики Украины Юлия Свириденко газете Financial Times.

По ее словам, в случае отсутствия иностранной помощи также есть риск задержки выплат пенсий и пособий 10 млн пенсионеров.

Свириденко подчеркнула, что Украина будет уделять приоритетное внимание обороне и обслуживанию долга, а это означает, что "существует огромный риск недофинансирования определенных социальных секторов". Она также выразила надежду, что в феврале ЕС сможет одобрить поправку в бюджет сообщества, предусматривающую выделение Украине €50 млрд на следующие четыре года, и начать перечислять средства до конца марта, однако, констатировала вице-премьер, их будет недостаточно для бюджета страны.

Свириденко предупредила, что глубокое сокращение государственных расходов или растущая инфляция могут подорвать экономику Украины и ослабить ее налоговую базу, что сделает страну еще более зависимой от иностранной поддержки.

Экономия на медицине и образовании

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина для перевода страны на военные рельсы должна ограничить общественное потребление "в несколько раз". О том, что Киеву предстоит возможное сокращение социальных расходов, на днях заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Она отметила, что военные действия могут продлиться дольше, чем казалось сначала, а ресурсов на социальную и гуманитарную сферы окажется меньше, чем хотелось бы. Как сообщала глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, украинские власти будут экономить на медицине и образовании, если не смогут привлечь дополнительное финансирование от западных партнеров.

В принятом парламентом государственном бюджете Украины на 2024 год заложен дефицит $43,5 млрд. Согласно документу, внешние заимствования страны должны составить $41 млрд. Однако высказываются опасения, что в бюджет заложено больше поступлений, чем западные партнеры готовы предоставить. В последние дни эта озабоченность еще больше усилилась в связи с тем, что в ходе состоявшегося на прошлой неделе саммита Евросоюза лидерам сообщества так и не удалось решить вопрос о выделении Украине 50 млрд евро в соответствии с четырехлетней программой поддержки страны, а Конгресс США по-прежнему не одобрил пакет помощи Киеву на $61 млрд.

20 декабря Министерство финансов Украины сообщило, что власти страны снизили свои запросы на предоставление в следующем году внешней помощи со стороны Запада с $41 млрд до $37,3 млрд. По данным Марченко, Киев с начала 2023 года получил от международных партнеров свыше $39 млрд, а до конца года получит в общей сложности около $42,3 млрд.