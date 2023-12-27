Делегации США и Великобритании вышли с заседания СБ ООН по "евромайдану"

Представители британской, американской и албанской делегаций вышли из зала во время выступления экспертов, указывавших на непосредственную причастность Запада к событиям "евромайдана"

ООН, 27 декабря. /ТАСС/. Делегации Великобритании, США и Албании при ООН временно покинули созванное по инициативе РФ неформальное заседание Совета Безопасности по "формуле Аррии", посвященное событиям "евромайдана", сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Представители британской, американской и албанской делегаций вышли из зала, в котором проходило заседание, когда на нем выступали эксперты, в числе прочего указывавшие на непосредственную причастность Запада к событиям "евромайдана". Представители упомянутых делегаций вернулись только к моменту перехода слова к странам - членам Совета Безопасности. "Хотел бы отметить, что некоторые наши коллеги с опаской покинули зал <...> в тот момент как наши украинские докладчики выступают перед нами. Полагаю, что это неподобающе и недостойно, имейте мужество посмотреть правде в глаза", - сказал в ходе заседания постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Ранее глава российского диппредставительства отметил, что у России нет никаких сомнений в том, что США и Евросоюз сыграли ключевую роль в разжигании протестов, приведших к "евромайдану".

События, получившие название "евромайдан", начались на Украине 21 ноября 2013 года. В этот день правительство страны объявило о приостановке процесса подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в ответ оппозиция начала в Киеве масштабные акции протеста, переросшие в беспорядки. Политический кризис привел к государственному перевороту на Украине в феврале 2014 года.