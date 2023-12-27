Оппозиционер Шор заявил, что Запад использует Молдавию в своих интересах против РФ

Он отметил, что за последние несколько лет республика утратила свой нейтралитет, лишилась дешевых энергоносителей и рынков сбыта в России

КИШИНЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Организатор массовых акций протеста в Молдавии Илан Шор считает, что цель так называемого европейского пути Молдавии состоит в использовании республики в борьбе западных стран против России. Такое мнение политик высказал в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Не должно быть больше никакого европейского пути Республики Молдова, потому что это вранье, никаких пенсии по €2 тыс. и немецких дорог Молдова не получит от Запада и от Европы. Мы нужны им для борьбы с Россией, но мы с вами не должны этого допустить. Вместо того, чтобы накачивать Молдову деньгами для пенсий, они накачивают Молдову вооружениями. Вопрос: зачем?" - обратился он к своим сторонникам.

Шор отметил, что за последние несколько лет Молдавия утратила свой нейтралитет, лишилась дешевых энергоносителей и рынков сбыта в России. "Ваши родственники работают в Евросоюзе, чтобы заработать на кусок хлеба. Благодаря ЕС в Молдове пропадают предприятия, в Молдове энергоресурсы стоят дороже, чем в Европе <…> Посол ЕС ходит и управляет [молдавскими] министрами, он дает указания. Когда мы придем, немедленно его вышвырнем", - заявил оппозиционный политик.

С 2022 года в республике проходят массовые акции протеста оппозиции с требованием отставки президента страны и правительства, сформированного проевропейской Партией действия и солидарности. Протестующие возлагают на них ответственность за стремительный рост цен и уровня бедности в стране. В ответ власти обвинили оппозицию в подготовке госпереворота, завели уголовные дела на лидеров протестов, закрыли телеканалы и информационные порталы, которые предоставляли площадку оппонентам.

Возглавляемая политиком партия "Шор" была обвинена в угрозе национальной безопасности и запрещена. Ранее Шор оказался замешанным в громком коррупционном скандале, связанном с незаконным выводом около €1 млрд из банковской системы страны. После разразившегося в июне 2019 года политического кризиса и смены власти в Молдавии он покинул страну и управляет партией из-за рубежа.