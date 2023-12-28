Kyodo: в Японии в обход возражений Окинавы одобрили продолжение переноса базы США

По данным агентства, теперь Министерство обороны страны намерено начать проводить работы в зоне мягкого грунта, на которые требовалось отдельное разрешение местной администрации

ТОКИО, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии в обход возражений властей префектуры Окинава одобрило решение о продолжении переноса базы Корпуса морской пехоты США Футэмма из района Гинован в бухту Хэноко в пределах префектуры. Об этом сообщило агентство Kyodo.

После этого решения Министерство обороны Японии намерено начать проводить работы в зоне мягкого грунта, на которые требовалось отдельное разрешение местной администрации. В частности, речь идет о продолжении насыпных работ в бухте с целью дальнейшего строительства там двух взлетно-посадочных полос V-образной конфигурации.

Губернатор Окинавы Дэнни Тамаки ранее проигнорировал постановления Высокого суда префектуры Фукуока и Верховного суда Японии, согласно которым, от него требовалось выдать разрешение на дальнейшие строительные работы. Судьи также рекомендовали правительству Японии выступить от имени префектуры в связи с неспособностью местных властей выполнить постановления. Это первый подобный случай в стране.

На остров Окинава приходится 75% площади всех американских военных объектов в Японии, что вызывает недовольство местного населения. Еще в 1996 году Токио и Вашингтон договорились убрать базу Футэмма из густонаселенного района в городе Гинован. В 1999 году было решено передислоцировать объект на север префектуры (в район Хэноко), частично разместив на насыпных островах.

В 2013 году после долгих переговоров власти Окинавы согласились с началом этих работ. Однако в 2015 году занимавший тогда пост губернатора префектуры Такэси Онага отменил это решение. Он потребовал убрать американскую базу за пределы Окинавы. Губернатор проиграл серию судебных разбирательств, однако упорно запрещал начало работ по переносу базы.

В разгар схватки Онага умер, избранный на его место оппозиционер Дэнни Тамаки поддержал позицию своего предшественника. Тем не менее часть судебных разбирательств завершилась в пользу правительства, поэтому работы по передислокации базы из города Гинован в район Хэноко были возобновлены.