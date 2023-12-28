Эксперты в Индии обнаружили десятки металлических осколков у посольства Израиля

По информации полиции, у здания также нашли письмо с угрозами

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 декабря. /ТАСС/. Индийские эксперты обнаружили несколько десятков металлических осколков после произошедшего во вторник взрыва у посольства Израиля в Нью-Дели. Об этом сообщает издание The New Indian Express со ссылкой на представителя лаборатории судебно-медицинской экспертизы страны.

"Наши группы находились на месте происшествия в течение последних двух дней, проводя тщательный обыск территории. Мы обнаружили несколько десятков фрагментов металлических шаров, разбросанных по окрестностям", - сказал эксперт.

По предварительным данным, взрыв был малой мощности, возможно, спровоцированный самодельным взрывным устройством. "Мы тщательно анализируем все доказательства, собранные на месте происшествия", - указал эксперт.

Как ранее сообщил корреспонденту ТАСС пресс-атташе посольства Израиля в Нью-Дели Гай Нир, 26 декабря около 17:08 (14:38 мск) вблизи диппредставительства произошел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал. Израильская сторона расценила инцидент как террористический акт.

По данным полиции, у здания посольства также было обнаружено письмо с угрозами. Ведется расследование. Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения в районе дипломатического представительства и сосредоточили внимание на двух подозреваемых.