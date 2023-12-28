Израильская армия сообщила о гибели еще трех военных в секторе Газа

По данным армейской пресс-службы, число погибших представителей ЦАХАЛ с момента начала сухопутной операции против радикального палестинского движения ХАМАС достигло 167

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель еще трех военнослужащих в ходе боев в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Таким образом, по ее данным, число погибших израильских военных с момента начала сухопутной операции ЦАХАЛ против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа достигло 167. Общее число убитых военнослужащих Израиля с начала нового обострения палестино-израильского конфликта составило 501.