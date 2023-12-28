Глава МИД Бразилии заявил, что в стране будут рады участию Путина в саммите G20

Власти республики "не будут проявлять никакой инициативы" для ареста президента РФ по ордеру МУС, отметил Мауру Виэйра

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Бразилии будут рады участию президента РФ Владимира Путина в саммите Группы двадцати (G20), который пройдет в Рио-де-Жанейро в ноябре 2024 года. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мауру Виэйра в интервью BBC News Brasil - региональному отделению вещательной корпорации Би-би-си.

"Если он захочет приехать, мы будем очень рады его присутствию на встречах в Бразилии", - сказал глава дипведомства.

На вопрос, существует ли вероятность ареста Путина в случае его приезда, Виэйра ответил, что власти республики "не будут проявлять никакой инициативы для того, чтобы это произошло". Он также указал, что Бразилия не обязана выполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест российского лидера.

Ранее спецпредставитель бразильского президента по международным вопросам Селсу Аморим заявлял, что предстоящий саммит G20 будет неполноценным без участия Путина. Бразилия в настоящее время председательствует в этом объединении.

МУС 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации украинских детей. Как заявлял Путин, российские власти абсолютно легально вывозили детей из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье, и никогда не выступали против их воссоединения с семьями.

В Группу двадцати входят Австралия, Аргентина, Африканский союз, Бразилия, Великобритания, Германия, Евросоюз, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония.