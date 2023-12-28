Действующий президент ДРК лидирует на выборах с 77,3% голосов

Подсчет голосов продолжается

ПРЕТОРИЯ, 28 декабря. /ТАСС/. Действующий президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди продолжает лидировать на состоявшихся 20 декабря выборах главы государства после подсчета бюллетеней в 173 избирательных округах. Об этом сообщила Независимая национальная избирательная комиссия (ННИК).

"Посчитаны голоса 9,3 млн избирателей, Чисекеди занимает первую позицию с 77,3% поддержки, - говорится в коммюнике избиркома. - Вслед за ним следует Моиз Катумби с 15,7% голосов". При этом Чисекеди победил со значительным отрывом во всех четырех избирательных округах столицы страны.

Подсчет голосов продолжается. Избирком объявил, что первые общие предварительные результаты президентских выборов будут опубликованы не позднее 31 декабря. В избирательные списки на президентских выборах в ДРК были внесены 44 млн человек, однако показатели явки пока не опубликованы. На предыдущих президентских выборах явка составила 48,4%, когда на избирательные участки пришли 18,2 млн человек.

Между тем лидеры оппозиции заявили, что не признают результаты выборов и требуют проведение нового голосования. Катумби пригрозил проведением акций протеста и отметил, что разогнанная накануне полицией демонстрация в Киншасе с требованием новых выборов является только первым шагом в борьбе за отмену результатов голосования.

За пост президента боролись 19 кандидатов, включая Чисекеди, который добивается переизбрания на второй срок. Президентские выборы проводятся в ДРК в один тур. Победителем становится кандидат, который набирает простое большинство голосов.