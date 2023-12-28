Bloomberg: Турция хочет производить двигатели для F-16 и оснащать ими свои истребители

Анкара намерена оснащать каждый самолет пятого поколения Kaan двумя F110 до начала разработки собственных моделей

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Турция хотела бы открыть на своей территории производство двигателей F110 американской корпорации General Electric, которые применяются на истребителях F-16. Республика планирует оснащать ими боевые самолеты пятого поколения Kaan компании Turkish Aerospace Industries, сообщило со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

По его данным, Анкара уже запросила у Вашингтона разрешение на совместное участие в строительстве этих двигателей. Турция намерена оснащать каждый истребитель Kaan двумя F110 до тех пор, пока не разработает собственные модели двигателей.

Как отмечает Bloomberg, первый полет Kaan запланирован на январь 2024 года.

Этот истребитель создается с 2017 года в рамках программы "Национальный боевой самолет". Планируется, что в 2028 году начнется его серийное производство. Турецкие власти ранее заявляли, что по тактико-техническим характеристикам Kaan превзойдет американский F-35 и в перспективе заменит стоящие на вооружении ВВС республики истребители F-16.