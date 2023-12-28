В Молдавии лишили лицензий на вещание телеканалы "РТР Молдова" и "Браво ТВ"

Оппозиция и правозащитники страны обратили внимание на введение цензуры в СМИ, нарушения прав граждан самостоятельно выбирать источники получения информации

КИШИНЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Совет по аудиовизуальной информации Молдавии отозвал лицензии у телеканалов "РТР Молдова" и "Браво ТВ" по просьбе их учредителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам заседания.

"Совет единогласно утвердил просьбу учредителей "РТР Молдова" и "Браво ТВ" об отзыве лицензий на вещание", - говорится в сообщении.

Вещание телеканала "РТР Молдова" было прекращено с декабря 2022 года, когда Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии на время чрезвычайного положения приостановила действие лицензий шести оппозиционных телеканалов за некорректное, по ее мнению, освещение событий на Украине. Кроме "РТР-Молдова", под запрет попали "Первый в Молдове", "Акчент-ТВ", "НТВ-Молдова", "ТВ-6" и "Орхей-ТВ". Позже были закрыты еще шесть телеканалов, которые предоставили площадку оппозиции.

Молдавская оппозиция и правозащитники подвергли резкой критике действия властей. Они обратили внимание на введение цензуры в СМИ, нарушения прав граждан самостоятельно выбирать источники получения информации. Кроме того, запрет был введен за несколько дней до выборов в местные органы власти.