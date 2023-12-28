В Азербайджане заявили, что недалеки от заключения с Арменией мирного соглашения

Баку считает нужным предпринимать действия, ориентированные на результат, отметил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков

БАКУ, 28 декабря. /ТАСС/. Азербайджан и Армения недалеки от заключения мирного соглашения, Баку считает необходимым предпринимать действия, ориентированные на результат. Об этом заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

"Важно понимать, что на этом решающем этапе переговоров, когда, очевидно, мы не так уж и далеки от окончательного соглашения, [нам] нужны действия, ориентированные на результат", - сказал Амирбеков, слова которого приводит The Guardian.

Амирбеков напомнил, что азербайджанская сторона предложила пять базовых принципов, которые легли в основу проекта мирного соглашения: взаимное уважение территориальной целостности, суверенитета и нерушимости международно признанных границ, отказ от любых территориальных претензий друг к другу сейчас и в будущем, отказ от любых действий, противоречащих уставу ООН, таких как применение силы или угроза применения силы, а также делимитация границы между Арменией и Азербайджаном, открытие коммуникаций между двумя странами.

Как отметил представитель президента Азербайджана, Баку также хочет, чтобы соглашение предусматривало некий механизм разрешения споров. "Мы предпочли бы заключить мирное соглашение, в котором была бы статья о некой двусторонней комиссии, которая должна быть создана для решения всех этих недоразумений или разногласий между нами", - уточнил он.

Касаясь вопроса разблокирования коммуникаций, Амирбеков подчеркнул, что связь между основной частью Азербайджана с Нахичеванью, которая проходит через Армению, имеет решающее значение для Баку с точки зрения национальной безопасности, а также обеспечения альтернативного маршрута в рамках Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута).

"Конечно, мы не можем заставить Армению выполнить то, что она обязалась сделать, и нелепо предполагать, что мы вторгнемся в страну, чтобы навязать этот коридор с помощью силы или чего-то подобного. Поэтому мы обратились к Ирану в качестве плана Б, чтобы построить автомобильную и железнодорожную связь через Иран", - сказал Амирбеков. По его словам, существование альтернативного маршрута "может заставить Армению осознать, как много она может потерять, продолжая сопротивляться прохождению коридора по ее территории".