Сийярто заявил Ермаку, что Венгрия не будет менять свою позицию по конфликту на Украине

Глава МИД Венгрии договорился о личной встрече с главой офиса президента Украины в январе

БУДАПЕШТ, 28 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обсудил по телефону с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком отношения между двумя странами и договорился с ним о личной встрече в январе. В то же время руководитель венгерской дипломатии сообщил, что Будапешт не намерен менять свою позицию в отношении событий на Украине.

"Как мы и договаривались несколько недель назад, сегодня у нас состоялся очередной телефонный разговор с Андреем Ермаком, главой офиса президента Украины. Поддержание диалога на высоком уровне очень важно, потому что это дает нам надежду на улучшение наших отношений, и мы заинтересованы в сохранении максимально возможного сотрудничества со всеми нашими соседями. Мы, конечно, не будем менять нашу промиротворческую позицию, но я с нетерпением жду нашей личной встречи в январе, когда у нас будет возможность обсудить наиболее актуальные двусторонние вопросы", - написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Венгрия в отличие от почти всех других стран Евросоюза с самого начала конфликта на Украине отказалась поставлять оружие Киеву и выступила за урегулирование ситуации в соседней стране исключительно мирным путем. Кроме того, венгерское правительство не поддержало предложение Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, заявив, что обе стороны к этому не готовы. Серьезные разногласия между Будапештом и Киевом сохраняются по вопросу о правах венгерского меньшинства в Закарпатье.