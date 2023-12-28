ХАМАС просит провести 29-31 декабря по всему миру акции в поддержку палестинцев

Радикальное движение также призвало "разоблачить администрацию президента США Джо Байдена, которая оказывает поддержку оккупационным властям"

БЕЙРУТ, 28 декабря. /ТАСС/. Палестинский народ ждет от арабской и международной общественности активизации массовых выступлений протеста с 29 по 31 декабря с требованием прекращения израильской агрессии в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении руководства ХАМАС, размещенном в Telegram-канале радикального движения.

"Мы призываем свободолюбивых людей во всем мире в пятницу, субботу и воскресенье накануне Нового года принять участие в акциях солидарности с палестинцами и осудить военные преступления, которые творят израильские войска, - подчеркивается в тексте. - Необходимо также разоблачить администрацию президента США Джо Байдена, которая оказывает поддержку оккупационным властям".

Как указывается в заявлении, "в предновогодние дни должен прозвучать призыв на разных языках, со всех континентов в поддержку справедливого дела палестинского народа, добивающегося освобождения от оккупации".

Движение ХАМАС ранее обращалось к международной общественности с просьбой активизировать протесты 16 ноября, 3 и 10 декабря. Оно приветствовало также любые инициативы со стороны правозащитных организаций с целью срыва блокады, от которой страдает население палестинского анклава.