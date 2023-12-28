Армия Израиля нанесла ответные удары по военным объектам "Хезболлах" в Ливане

В армейской пресс-службе сообщили, что "ЦАХАЛ атаковал отряд террористов, пытавшийся обстрелять противотанковыми ракетами территорию Израиля"

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным объектам ливанской шиитской организации "Хезболлах" в Ливане в ответ на обстрелы израильской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Большое количество запусков [снарядов и ракет] было осуществлено из населенных пунктов Айта-аш-Шаб и Рамье на юге Ливана в сторону израильской территории. Авиация, танки и артиллерия ЦАХАЛа наносят удары по террористическим объектам "Хезболлах" в этих районах. Некоторое время назад в ответ на запуски [снарядов] по территории Израиля самолеты ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по военному лагерю "Хезболлах", - говорится в сообщении.

Кроме того, "ЦАХАЛ атаковал отряд террористов, пытавшийся обстрелять противотанковыми ракетами территорию Израиля", и "нанес удар по отряду террористов, скрывавшемуся в жилом доме, из которого ранее производились запуски [снарядов] по израильской территории", продолжили в пресс-службе.