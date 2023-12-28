Al Jazeera: не менее 20 человек погибли при обстреле в Рафахе на юге Газы

По данным телеканала, под обстрел попал жилой дом

ДУБАЙ, 28 декабря. /ТАСС/. Жилой дом попал под обстрел израильских ВС в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, в результате удара погибли по меньшей мере 20 человек.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.