ХАМАС ценит слова Лаврова о важности устранения несправедливости в отношении палестинцев

Об этом сообщил представитель руководства движения Усама Хамдан

БЕЙРУТ, 28 декабря. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС ценит позицию министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявившего в интервью ТАСС о необходимости устранить несправедливость, от которой страдают палестинцы. Об этом сообщил член руководства движения Усама Хамдан.

"Мы ценим заявления министра иностранных дел России Лаврова, в которых он подчеркнул важность устранения несправедливости, от которой пострадали палестинцы, и достижения стабильности в регионе", - отметил Хамдан, слова которого приводятся в Telegram-канале ХАМАС.

Ранее в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам 2023 года Лавров указал на необходимость "разорвать порочный круг насилия, устранить несправедливость, от которой страдают уже несколько поколений палестинцев". По мнению главы российского МИД, "только так можно добиться стабилизации в зоне палестино-израильского противостояния и в регионе Ближнего Востока в целом".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.